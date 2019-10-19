В Петербурге скончался бывший замначальника ГУ МВД Константин Власов

В ночь на 19 октября в Петербурге скончался бывший заместитель начальника регионального ГУ МВД генерал-майор полиции Константин Власов. Он родился в 1970 году, пришел работать в органы в 1991-м. До выхода в отставку в мае этого года в течение семи лет занимал должность начальника полиции, а ранее работал начальником Управления уголовного розыска ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пройдя путь от простого патрульного.

“Ъ-СПб” писал, что генерал-майор Власов подал рапорт об отставке после четырехмесячного отсутствия из-за болезни.

О времени и месте гражданской панихиды и похорон Константина Власова будет объявлено дополнительно.