В Югре регоператор по обращению с ТКО ищет подрядчиков для транспортировки мусора

Компания «Югра-Экология», которая является региональным оператором по обращению с отходами в Северной и Южной зонах ХМАО, объявила пять конкурсов по выбору подрядчиков, которые будут транспортировать ТКО. Как следует из конкурсной документации, речь идет о территориях Нижневартовского, Белоярского, Сургутского, Советского и Октябрьского районов. Общая максимальная сумма всех контрактов составляет 19,5 млн руб.

Так, по Октябрьскому району максимальная цена контракта оценена в 6,444 млн руб., по Советскому району — 2,179 млн руб., по Сургутскому — 9,909 млн руб., по Белоярскому – 198,9 тыс. руб., по Нижневартовскому — 846,7 тыс. руб. Заявки от претендентов будут принимать до 13 ноября. Победителей конкурсов определят 15 ноября.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, в ноябре 2018 года арбитражный суд ХМАО удовлетворил объединенный иск компаний «Рифей» и «Утилитсервис» в отношении окружного департамента промышленности о признании недействительным конкурсного отбора регоператора в Северной зоне, которым стала «Югра-Экология». Истцы настаивали, что документация конкурса на право заключения контрактов была подготовлена именно под победителя. В январе 2019 года суд отклонил апелляционную жалобу, поэтому департамент промышленности ХМАО заключил с «Югра-Экологией» соглашение, которое будет действовать до проведения нового конкурса на выбор регоператора. «Югра-Экология» также является оператором по обращению с ТКО в Южной зоне.