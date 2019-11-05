Томенко отказал инвестору отеля Radisson в площадке в центре Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отказал инвестору строительства гостиницы Radisson — компании «Премиумстрой-Алтай» — в размещении отеля в сквере в центре Барнаула.

«Участок инвестором был выбран спорный. Мы договорились провести совместную работу по изучению возможности создания объекта на этом участке — на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной,— цитирует губернатора его пресс-служба.— Вопрос изучался всесторонне: с точки зрения градостроительного законодательства, комфортности жизни в этом районе, обеспечения трафика движения транспорта, учета интересов организаций, расположенных в непосредственной близости. И, пожалуй, основное — выяснить мнение жителей Барнаула».

Первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что в генплане города сквер на площади Сахарова, где планировалось строительство отеля, носит статус рекреационной зоны. Менять этот статус можно только с учетом мнения барнаульцев. Господин Томенко отметил, что многие горожане выступили против возведения отеля на месте сквера. «Мы спросили людей, они сказали: нет! При этом мы заинтересованы в привлечении инвестиций в город. Может быть, нам действительно рассмотреть еще какие-то варианты размещения отеля в городе? Я, как губернатор, призываю вас к этому»,— сказал глава региона, обращаясь к представителю инвестора Ивану Лужаеву. Тот выразил готовность продолжать работу над проектом.

Отель уровня 4-5 звезд в Барнауле инвестор планирует построить за два года. Он будет рассчитан на 150 номеров. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 1,5 млрд руб. Интерес к строительству отеля в Барнауле проявила компания Radisson Hotel Group. Ранее власти Барнаула согласовали митинг на 500 человек против застройки скверов и парков. Он должен состояться 9 ноября.

О проекте — в материале “Ъ-Сибирь” «Radisson пригласили на Алтай»

Оксана Павлова