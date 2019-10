Radisson пригласили на Алтай

«Премиумстрой-Алтай» построит в Барнауле отель международного бренда. Инвестиции в гостиницу уровня «четырех звезд» на 150 номеров компания оценивает в 1,5 млрд руб. В качестве управляющей компании отеля планируется пригласить Radisson Hotel Group, с которой «Премиумстрой-Алтай» уже ведет переговоры. Срок окупаемости объекта в регионе, где пока нет гостиниц международного уровня, эксперты оценивают в 12 лет.



В Барнауле планируется строительство отеля международного бренда. Инвестор проекта — ООО «Премиумстрой-Алтай». «В настоящее время ведется работа по согласованию условий сотрудничества с властями Алтайского края и международным гостиничным оператором, которого планируется привлечь в качестве управляющей компании отеля»,— рассказал „Ъ“ директор ООО «Премиумстрой-Алтай» Илья Савицкий. Ранее власти Алтайского края сообщали о том, что интерес к строительству отеля в Барнауле проявила компания Radisson Hotel Group. Илья Савицкий подтвердил, что переговоры с Radisson Hotel Group ведет его компания.

По словам господина Савицкого, планируется, что в Барнауле будет построен отель уровня не ниже «четырех звезд», рассчитанный на 150 номеров. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 1,5 млрд руб. По предварительным оценкам, отель будет построен за два года, а окупится за 10 лет. Илья Савицкий отметил, что земельный участок для строительства в Барнауле уже определен — это пересечение улицы Молодежной и Социалистического проспекта. Ранее местные СМИ сообщали, что речь идет об участке площадью 5,6 тыс. кв. м.

«В Барнауле пока нет ни одного сетевого отеля. Мы считаем, что такая гостиница будет востребована. Этот проект позитивно скажется на деловой атмосфере регионального центра, он нужен региону для развития»,— сказал Илья Савицкий. По его словам, компания рассчитывает на среднюю загрузку номерного фонда отеля по году не менее 60%.

Пресс-служба Radisson Hotel Group на вопрос об участии в проекте строительства отеля в Барнауле сообщила „Ъ“, что компания заинтересована в расширении российского портфеля: «Однако в настоящее время у нас нет подтвержденных конкретных проектов в этой области». Radisson Hotel Group — один из крупнейших игроков в сфере гостиничного бизнеса. Группа объединяет более 1,4 тыс. действующих и строящихся отелей в 114 странах мира. В ее портфеле бренды Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn and Suites by Radisson. В Сибири отели Park Inn by Radisson открыты в Новосибирске и Новокузнецке.

ООО «Премиумстрой-Алтай» зарегистрировано в Алтайском крае в 2016 году. В 2019 году компания построила в регионе клинический лечебно-реабилитационный центр на 148 коек за 770 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцы компании — Илья и Андрей Савицкие и Иван Лужаев (у каждого по 33,32%), также они владеют долями в ООО «Премиумстрой-Манжерок» (Республика Алтай) и ООО «Премиумстрой-инвест» (Москва).

Пять лет назад власти Алтайского края сообщали о планах сети Hilton построить два гостиничных комплекса в Барнауле и в туристическом кластере «Белокуриха-2» с общим объемом инвестиций около 10 млрд руб. Однако проекты не были реализованы — инвестор взял паузу на неопределенный срок.

В Барнауле сегодня нет отелей уровня «четыре» и «пять звезд», говорит совладелец гостиницы «Русь» Борис Князев. «Спрос на услуги таких отелей есть, но будет ли он устойчивым — другой вопрос. В период крупных мероприятий в городе дорогие номера в отелях всегда заняты. Но бывают периоды, когда некоторые высокоуровневые отели недозагружены. Для малых городов это проблема. Если бы проект строительства отеля международной сети планировали реализовать до кризиса, то я бы ответил, что устойчивый спрос есть. Сейчас нужно делать тщательное исследование рынка»,— сказал он „Ъ“. Коммерческие риски проекта высоки, учитывая, что рынок Барнаула в разы меньше новосибирского по емкости, прежде всего ввиду не очень высокого уровня доходов местных и приезжих потребителей, считает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

По оценкам экспертов, срок окупаемости строительства такого отеля может составить от семи до 12 лет. «Отсутствие сетевых гостиниц в категории „четыре звезды“, с одной стороны, создает существенные преимущества из-за фактического отсутствия конкурентов, а с другой стороны, не дает возможности с высокой степенью точности спрогнозировать спрос на услуги гостиницы»,— говорит директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Она отмечает, что успех проекта во многом будет зависеть от ценовой политики: несмотря на высокий класс, цены не должны существенно превышать средний уровень по региону.

Оксана Павлова