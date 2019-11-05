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Учебный центр по стандартам WorldSkills планирует открыть на базе нового предприятия хлебокомбинат «СМАК» агрообъединения «МАКФА»

Medallion of Excellence Дарьи Мальцевой (в центре) на WorldSkills — общая победа хлебокомбината «СМАК» и ЕЭТК

Medallion of Excellence Дарьи Мальцевой (в центре) на WorldSkills — общая победа хлебокомбината «СМАК» и ЕЭТК

Фото: nationalteam.worldskills.ru

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста провел встречу с победителями национального чемпионата WorldSkills-2019, состоявшегося в Екатеринбурге, а также с представителями предприятий и учебных заведений, участвующих в подготовке профессиональных кадров для российской экономики. Среди участников встречи - представители хлебокомбината «СМАК» (входит в агропромышленное объединение «МАКФА»), который совместно с Екатеринбургским экономико-технологическим колледжем (ЕЭТК) развивает движение WorldSkills и помогает готовить лучших хлебопеков в стране.


Хлебокомбинат «СМАК» сегодня активно участвует в популяризации WorldSkills, являясь площадкой для подготовки участников движения, которые в будущем становятся высококлассными специалистами в своей области и являются кадровым резервом для предприятия. Результат сотрудничества хлебокомбината и учебного заведения подтвержден на международном уровне: на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills, впервые проведенном в России в августе этого года, студентка колледжа Дарья Мальцева вошла в состав призеров, завоевав Medallion of Excellence (медальон за профессионализм) и набрав рекордные для России 729 баллов в компетенции «Хлебопечение».

«WorldSkills придает новый импульс развитию рабочих профессий, - прокомментировал Валерий Юревич, владелец АО «Макфа». – Это движение - важная кооперация между предприятиями и учебными заведениями, которая помогает растить достойную рабочую смену с высокими профессиональными компетенциями. На сегодняшний день хлебокомбинат «СМАК» активно работает по теме WorldSkills и мы видим результат такого сотрудничества. Сегодня готовы вовлекать в сотрудничество с движением другие предприятия объединения «МАКФА».

По словам директора хлебокомбината «СМАК» Владилена Фуфарова сейчас в Екатеринбурге предприятие строит новый хлебозавод, инвестиции в который на первом этапе составят 3,6 млрд рублей. На его базе планируется открыть современный учебный центр, построенный по последнему слову техники и технологий. «Учебный центр будет создан, в том числе, и по стандартам WorldSkills. Будут организованы практические занятия для студентов, открыты современные учебные классы, словом, мы сделаем все, чтобы обеспечить подготовку высококлассных специалистов-хлебопеков, которые станут кадрами как для нашего предприятия, так и для всей отрасли», - сказал Владилен Фуфаров. – Уже сейчас мы гордимся нашей общей первым с колледжем призером WorldSkill - Дарьей Мальцевой».

Построенный по последнему слову техники и технологий учебный центр «СМАК» планирует открыть на базе нового хлебозавода

Построенный по последнему слову техники и технологий учебный центр «СМАК» планирует открыть на базе нового хлебозавода

Директор Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Владимир Вертиль во время разговора с Владимиром Путиным отметил, что сегодня учебным заведениям крайне важно сотрудничать с потенциальными работодателями. А директор по производству хлебокомбината «СМАК» Виктория Соловьева рассказала президенту, что WorldSkill - это возможность получать квалифицированного работника с минимальными затратами на адаптацию и обучение, и в этом процессе предприятия и учебные заведения должны выступать как полноправные партнеры.

«Спасибо вам! И успехов, - сказал Владимир Путин хлебокомбинату «СМАК» Екатеринбургскому экономико-технологическому колледжу.



Владимир Путин на телемосте пожелал успеха хлебокомбинату «СМАК» и ЕЭТК

Владимир Путин на телемосте пожелал успеха хлебокомбинату «СМАК» и ЕЭТК

Президент также отметил, что сегодня очень важна кооперация предприятий и образовательных учреждений, которую нужно обязательно наращивать и дальше. «Мы можем и должны дальше продвигать свои, безусловно, высокие передовые стандарты в области подготовки кадров, делиться нашим опытом с другими странами, - сказал президент. - Я сегодня услышал очень много важного и очень много интересного о том, что делает движение WorldSkills. Это помощь в выборе профессии, это формирование новой современной производственной культуры, как результат – повышение производительности труда на базе новых знаний и навыков. И наконец, создание социальных лифтов, которые обеспечивают профессиональный рост и – как результат, как производная – карьеру».

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