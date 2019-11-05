Британия продлила программу обучения украинских военных на три года

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о продлении программы обучения украинских военных на три года, до марта 2023 года. Основанная после возвращения Крыма России миссия уже позволила подготовить более 17 500 военных Украины.
В сентябре господин Уоллес посетил восток Украины, где побывал на линии разграничения. «Увиденное показало решимость ВС Украины защищать территориальную целостность»,— заявил министр.
«Вот почему мы продлеваем нашу миссию. Чтобы обучить тысячи человек персонала и продолжить менять ситуацию»,— заключил Бен Уоллес.
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