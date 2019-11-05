МВФ: экономический рост Гайаны достигнет 86%

Южноамериканскую Гайану, по прогнозу Международного валютного фонда, ожидает самый быстрый экономический рост в мире — он достигнет 86%. Это произойдет в следующем году, передает Bloomberg. Это случится после роста 4,4% в 2019 году.

Таким образом, рост в 2020 году в может в 14 раз превысить прогнозируемые темпы роста Китая. Столь стремительное развитие может быть обусловлено обнаружением американской ExxonMobil нефти в этой стране. Она открыла крупное месторождение нефти на шельфе Гайаны — спорной территории с Венесуэлой. Компания подтвердила открытие летом 2016 года.

Население Гайаны составляет 780 тыс. человек. Ее правительство создает суверенный фонд благосостояния, который инвестирует излишки.