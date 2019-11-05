Теннис
Итоговый турнир года WTA в Шэньчжэне (Китай). Призовой фонд — $14 млн
Финал. Эшли Барти (Австралия, 1)—Элина Свитолина (Украина, 8) 6:4, 6:3.
Турнир ATP категории Masters 1000 в Париже. Призовой фонд — €5,8 млн
Финал. Новак Джокович (Сербия, 1)—Денис Шаповалов (Канада) 6:3, 6:4.
Рейтинг ATP
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9585 очков. 2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8495. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025. 6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4000. 7 (6). Александр Зверев (Германия) — 2945. 8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 2670. 9 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2540. 10 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2530. 11 (14). Давид Гоффен (Бельгия) — 2335. 12 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2290. 13 (11). Кеи Нисикори (Япония) — 2180. 14 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 2125. 15 (28). Денис Шаповалов (Канада) — 2050. 16 (16). Станислас Вавринка (Швейцария) — 2000. 17 (8). Карен Хачанов (Россия) — 1840. 18 (18). Алекс Де Минаур (Австралия) — 1775. 19 (17). Джон Иснер (США) — 1770. 20 (27). Григор Димитров (Болгария) — 1747... 23 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1584.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко. 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940. 3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496. 4 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5462. 5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192. 6 (8). Элина Свитолина (Украина) — 5075. 7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4776. 8 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4745. 9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245. 10 (9). Серена Уильямс (США) — 3935. 11 (14). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3120. 12 (11). Джоанна Конта (Великобритания) — 2879. 13 (13). Мэдисон Кис (США) — 2767. 14 (12). София Кенин (США) — 2740. 15 (15). Петра Мартич (Хорватия) — 2617. 16 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390. 17 (18). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2290. 18 (19). Алисон Риск (США) — 2210. 19 (20). Донна Векич (Хорватия) — 2205. 20 (17). Анжелик Кербер (Германия) — 2175. … 30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1560… 35 (35). Екатерина Александрова — 1425… 41 (41). Вероника Кудерметова — 1351… 54 (55). Светлана Кузнецова — 1052… 59 (59). Анна Блинкова — 1016… 69 (70). Дарья Касаткина — 851… 87 (83). Маргарита Гаспарян — 717… 93 (90). Анастасия Потапова — 695… 100 (96). Анна Калинская (все — Россия)— 661.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
просмотров: 52790
просмотров: 51961
просмотров: 25158
просмотров: 23921
просмотров: 21794