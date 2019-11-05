Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Германии
10-й тур. «Боруссия» (Дортмунд)—«Вольфсбург» 3:0 (Торган Азар, 52; Геррейру, 58; Гётце, 88 (пен.)). «РБ Лейпциг»—«Майнц» 8:0 (Забитцер, 5; Вернер, 30, 48, 87; Нкунку, 35; Хальстенберг, 38; Поульсен, 44; Мукиэле, 50). «Байер»—«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 1:2 (Фолланд, 25 — Вендт, 18; Тюрам, 42). «Айнтрахт»—«Бавария» 5:1 (Костич, 25; Соу, 33; Давид Абрахам, 49; Хинтереггер, 61; Пасьенса, 85 — Левандовский, 37). Положение команд. 1. «Боруссия» — 22 очка. 2. «Боруссия» (Д) — 19. 3. «РБ Лейпциг» — 18. 4. «Бавария» — 18. 5. «Фрайбург» — 18. 6. «Шальке» — 18.
Чемпионат Англии
11-й тур. «Арсенал»—«Вулвергемптон» 1:1 (Обамеянг, 21 — Хименес, 76). «Астон Вилла»—«Ливерпуль» 1:2 (Хассан, 21 — Робертсон, 87; Мане, 90+4). «Манчестер Сити»—«Саутгемптон» 2:1 (Агуэро, 70; Уокер, 86 — Уорд-Праус, 13). «Кристал Пэлас»—«Лестер» 0:2 (Сёюнджу, 57; Варди, 88). «Эвертон»—«Тоттенхем» 1:1 (Тосун, 90+7 — Делле Алли, 63). «Уотфорд»—«Челси» 1:2 (Деулофеу, 80 (пен.) — Тэмми Абрахам, 5; Пулишич, 55). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 31 очко. 2. «Манчестер Сити» — 25. 3. «Лестер» — 23. 4. «Челси» — 23. 5. «Арсенал» — 17. 6. «Шеффилд» — 16.
Чемпионат Испании
12-й тур. «Леванте»—«Барселона» 3:1 (Кампанья, 61; Майораль, 63; Радойя, 68 — Месси, 38 (пен.)). «Севилья»—«Атлетико» 1:1 (Франко Васкес, 28 — Мората, 60). «Реал»—«Бетис» 0:0. «Гранада»—«Реал Сосьедад» 1:2 (Вадильо, 36 — Португес, 21, 89). Положение команд. 1. «Барселона» — 22 очка (после 11 матчей). 2. «Реал» — 22 (11). 3. «Реал Сосьедад» — 22. 4. «Атлетико» — 21. 5. «Севилья» — 21. 6. «Гранада» — 20.
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