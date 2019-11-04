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Фото: Максим Туманов / Коммерсантъ

Курский «Авангард» минимально уступил «Краснодару-2»

В 21-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) курский «Авангард» в гостях с минимальным счетом проиграл «Краснодару-2». Единственный гол на 26-й минуте забил нападающий хозяев Никита Сергеев. Из-за поражения курская команда, находившаяся до этого на 12-м месте, опустилась на 14-е. В следующем туре «Авангард» 9 ноября примет на своей арене идущую в лидирующей группе ФНЛ «Томь».

О том, почему курский губернатор участвует в развитии клуба, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Роман Старовойт пошел в "Авангард"».

Александр Прытков


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