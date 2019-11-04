Апелляционный суд разрешил передачу налоговых деклараций Дональда Трампа прокуратуре

На заседании 4 ноября апелляционный суд второго округа США постановил, что налоговые декларации президента США Дональда Трампа могут быть переданы окружной прокуратуре Манхэттена. Таким образом, сообщает агентство The Associated Press, апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции. Адвокаты господина Трампа намерены опротестовать это решение в Верховном суде США, и у них есть на это десять дней.

В постановлении апелляционного суда подчеркивается, что судьи принимали лишь решение по вопросу о том, может ли прокуратура штата требовать налоговую отчетность Дональда Трампа в то время, когда он еще является президентом США. И не рассматривался вопрос о том, есть ли у президента иммунитет от предъявления обвинений и судебного преследования в период президентства или можно ли президента обязать предоставить налоговую документацию в рамках уголовного разбирательства.

Таким образом, суд признал правомерность требований окружного прокурора Сайруса Вэнса, добивавшегося от американского филиала французской компании Mazars, которая занималась финансовой документацией Дональда Трампа, данных о налоговых отчислениях президента и его компании Trump Organization с 2011 года. По словам прокурора, эти данные ему необходимы в связи с проводимым разбирательством о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал.

Алена Миклашевская