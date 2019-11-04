«Арсенал» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Спартак» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве встреча закончилась со счетом 1:0. Гол забил Луценко (16).

«Спартак» занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» поднялись на 6-ю строчку.

В 16-м туре «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов» 9 ноября. «Арсенал» на своем поле сыграет с «Зенитом» 10 ноября.