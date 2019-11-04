В Минске заявили, что слова Лукашенко о «чужих войнах» вырваны из контекста

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «чужих войнах» были вырваны из контекста, заявила «РИА Новости» его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Она назвала «очень неожиданной» реакцию на эти слова российского премьер-министра Дмитрий Медведева, при этом ее неожиданность, по мнению госпожи Эйсмонт, «заключается в полном искажении сути».

Ранее господин Лукашенко в интервью информагентству «Хабар» сказал, что война 1812 года, Первая и Вторая мировые войны были чужими для Белоруссии. «Полностью Беларусь стерли с лица земли»,— заявил белорусский президент в конце октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал слова господина Лукашенко «странными», отметив, что теперь Белоруссия сама может определять свою судьбу, не причиняя ущерба соседям, которых «не выбирают». По мнению господина Медведева, бросать «хоть какую-то тень» на подвиг предков недопустимо.

«Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит!» — сказала Наталья Эйсмонт. Она добавила, что если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то «делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды». По ее мнению, еще более странным, чем слова Александра Лукашенко, для господина Медведева «должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания». Пресс-секретарь президента Белоруссии призвала Москву и Минск решить эти вопросы, вместо воспоминаний о «седых временах».