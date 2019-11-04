Путин ввел штрафы до 500 тысяч рублей за производство и продажу порошкового алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за производство порошковой спиртосодержащей продукции и торговлю ею. Для физических лиц штраф составит от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Во всех случаях может быть также произведена конфискация предмета административного правонарушения.

Ранее был введен запрет на производство и оборот порошковой спиртосодержащей продукции. К ней относят пищевые и непищевые сухие вещества, которые содержат более 0,5% этилового спирта и предназначены для получения продукции в жидком виде.