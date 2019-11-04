Индия не стала подписывать соглашение об участии в торговом блоке ВРЭП

Индия отказалась принять окончательный вариант соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП), сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление завершившейся в Бангкоке встречи 16 лидеров и глав правительств стран-участниц ВРЭП. Остальные 15 стран завершили переговоры по текстам всех 20 частей Соглашения и достигли договоренностей по всем рыночным вопросам, а также передали документ юристам для окончательного уточнения юридических формулировок для последующего подписания документа в 2020 году.

«У Индии сохраняются значительные нерешенные вопросы. Все участники переговоров условились совместно продолжить работу, чтобы решить оставшиеся вопросы»,— говорится в документе. Власти Индии опасаются, что после снятия ввозных пошлин на местный рынок начнет поступать более дешевая продукция из Китая.

Переговоры по созданию Всестороннего регионального экономического партнерства, предполагающему создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли, ведутся с 2013 года. В нее должны войти страны АСЕАН, Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония. Объем ВВП потенциальных участников ВРЭП оценивается в $49,5 трлн (около 39% от общемирового).