«ВКонтакте» будет фильтровать оскорбления

Соцсеть «ВКонтакте» начала бороться с оскорбительными комментариями. При попытке опубликовать негативную реплику система предлагает подумать еще раз. Специальный алгоритм откладывает публикацию, включает таймер и рекомендует отказаться от агрессии, написать что-нибудь доброе — удивить всех. У комментатора есть несколько секунд, чтобы отменить оскорбительный комментарий.

Эксперимент «ВКонтакте» проводит лишь 4 ноября, его приурочили к Дню народного единства. Позднее компания оценит результаты. В июле такую же функцию запустил Instagram. Кроме того, соцсеть предложила пользователям скрывать, а не удалять негативные комментарии. Их смогут увидеть только владелец страницы и автор высказывания.

За четыре месяца функция успела показать эффективность, отмечает руководитель Лаборатории Комьюнити Владислав Титов: «Много мнений, что ничего не поможет. Несомненно, определенный процент сиюминутного негатива алгоритм позволить уменьшить. Тот же самый Instagram, оценивая результат своего фильтра, не дает пока статистики, но обтекаемо пишет: тестирование показало, что многие отменяют свою публикацию после уведомления. Значит, это работает.

Наверное, "ВКонтакте" стоит давать больше времени людям, чтобы отменить негативный комментарий.

Но это уже вопрос тестирования. У людей абсолютно разные эмоции на разные темы. Одна из горячих тем – политика, второй важный сегмент – это дети, подростки, которые очень часто играют и оскорбляют друг друга. Наверное, я бы давал, может быть, и часы, чтобы подумать об отмене публикации. Но здесь вопрос, с одной стороны, тестирования, с другой, не переходить какие-то границы и превращаться в зарегулированную площадку, иначе все подростки убегут и площадка их потеряет».

Основатель «Клуба молодых мам» Instagram-блогер Ирина Акопян признает, что после появления функции в соцсети оскорбительных высказываний в комментариях стало меньше. А до того, как заработал фильтр, многие люди уже успевали жалеть о грубых высказываниях: «Мне очень повезло – у меня лояльная аудитория и какого-то негатива в блоге было мало. Но я знаю много случаев, когда у девочек-блогеров в профилях оскорбления льются рекой. Как ни пытаешься не обращать внимания на это, все равно не получается.

Очень часто, когда начинают писать что-то плохое, я пытаюсь пойти на диалог с такими людьми.

Получалось так, что со второго-третьего комментария они уже извинялись за свое поведение, за то, что написали. Вполне может быть, когда они получают от блогера ответное сообщение, за долю секунды меняют способ выражения, как это донести, как сказать это блогеру».

Ранее «ВКонтакте» запустила сервис «Центр безопасности». В нем собраны советы для подростков и родителей по борьбе с травлей в интернете.

Илья Сизов