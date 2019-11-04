МOL покупает долю в проекте АЧГ на Каспии и в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан

Международная нефтегазовая компания МOL Group подписала соглашение с Chevron Global Ventures, Ltd и Chevron BTC Pipeline, Ltd о покупке 9,57% акций в проекте разработки группы месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и 8,9%-ной доли в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщается на сайте компании. Сумма сделки составила $1,57 млрд, после ее завершения MOL станет третьим по размеру доли акционером в АЧГ. Азербайджан становится 14-й страной в портфеле MOL.

Сделка подлежит одобрению правительства и регулирующих органов Азербайджана. MOL ожидает ее закрытия ко второму кварталу 2020 года. Месторождение АЧГ является ведущим нефтедобывающим активом Азербайджана, отмечается в релизе компании. По прогнозам, актив увеличит добычу MOL на 20 тыс. баррелей в сутки в ближайшие годы, а также поспособствует безотлагательному наращиванию свободного денежного потока, EBITDA и прибыли на акцию. Сделка вписывается в текущий портфель MOL, соответствует стратегии компании до 2030 года, а также укрепляют присутствие в СНГ, говорится в сообщении.

В конце сентября стало известно, что МOL стала первой европейской компанией, которая полностью согласовала сумму возмещения за полученную весной некачественную нефть из РФ. Компания может получить от своего поставщика ЛУКОЙЛа до $110 млн компенсаций в зависимости от объема полученного сырья, который не раскрывается.

Подробности — в публикации “Ъ” «Венгрия оценила хлорную нефть».