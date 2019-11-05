Культурная коллективизация

Светская жизнь минувшей недели представляла собой больше массовые гулянья, чем камерные посиделки. За один вечер шестичасового перформанса Рагнара Кьяртанссона, представленного фондом VAC, в Театре имени Маяковского побывали 1,75 тыс. зрителей, большинство из которых светской науке чем-нибудь да известны. Постичь форму перформанса, состоявшего из одной пропеваемой художником фразы «Печаль победит счастье», можно было за считаные минуты. Входя в зал, зрители видели сразу картину целиком: сцена с розовыми тяжкими занавесями, художник в смокинге и небольшой оркестр, размещенный на разных сценических высотах. Но все-таки, чтобы произведение стало более объемным, с ним имело смысл пожить. Надолго задержались Марина Лошак, Екатерина Кибовская, Владимир Фридкес, тогда как выглядевшая достойной партией господину Кьяртанссону Екатерина Одинцова в голубом и длинном платье с кейпом поспешила покинуть театр.

В тот же вечер были еще ужины и даже вернисажи. Так, в Orekhov Gallery открылась выставка «Изумрудные пруды» Саввы Савельева, который также известен как продюсер «Вечернего Урганта», актер «Кислоты», режиссер-постановщик премии «Сноба» «Сделано в России» и других мероприятий. «Изумрудные пруды», нырнуть в которые душой пришли Иван Ургант и модная молодежь, были собраны из живописи на холсте и ковре и даже некоторого видеоарта. Не менее артистическим, причем именно с кулинарной точки зрения, получился ужин Iniala в новом ресторане «Колокол». Ужин был посвящен открытию новых Suites в Iniala на Пхукете и нового отеля Iniala на Мальте. Все это оказалось очень актуальным для Михаила Друяна, Ирины Елизаровой, Екатерины Дармы и других гостей, которых лично встречал Марк Вейнгард — основатель и владелец Iniala.

Днем позже состоялось торжественное открытие Московской международной биеннале в здании Новой Третьяковки. Примерно за неделю до этого президент биеннале Юлия Музыкантская, казалось, была погребена под открытыми письмами художников, требовавших игнорировать биеннале, и судебными исками от подрядчиков предыдущей биеннале. Со стороны биеннале реакции не было: молчала не только сама госпожа Музыкантская, не комментировали ситуацию и Зельфира Трегулова, и директор венской галереи Альбертина Клаус Альбрехт Шредер, предоставивший для нынешней биеннале работы из галерейной коллекции, и комиссар биеннале архитектор Сергей Чобан. А уж как молчал второй комиссар — режиссер Дмитрий Черняков! Он молчал, как всегда, из него вообще слова не вытянуть. На церемонии открытия все вышеперечисленные выступили с речами, и звучали они просто, бодро и убедительно, а господин Черняков решил даже на сцену не подниматься. Зато его можно было запросто встретить в одном из павильонов. Например, большой популярностью пользовался «Переход» Александра Бродского — там подолгу оставался и господин Черняков, и участвующая в биеннале в качестве художника дочь президента Азербайджана Лейла Алиева.

Наконец, последним светски-массовым действием стала вечеринка Afterhalloween от создателей Midsummer Night. В отеле Hyatt Regency Petrovsky Park собрались более 3 тыс. человек, которые более или менее соблюли заявленный космический дресс-код. И началось примерно то же самое, что было летом, минус дождь и лес: очереди, чтобы раздеться, очереди, чтобы одеться, очереди к лифту, очереди к пожарной лестнице... В общем, понравилось только тем, кто заблаговременно снял в отеле номер и устроил в нем собственную отдельную вечеринку.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”