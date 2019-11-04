Путин вручил Ордена дружбы и премии за вклад в укрепление единства российской нации

Президент России Владимир Путин вручил награды российским и иностранным гражданам в Большом кремлевском дворце. За вклад в укрепление единства российской нации премию получила руководитель Центра исследований межнациональных отношений Института социологии Леокадия Дробижева, сообщается на сайте президента.

«Я хорошо помню ваши яркие, содержательные, убедительные выступления на Совете по межнациональным отношениям. Было понятно, что говорит ученый, глубоко знающий свой предмет. Но при этом вы сердцем чувствуете Россию. Вы, Леокадия Михайловна, — достойный гражданин своей страны»,— сказал господин Путин во время награждения.

Ордена Дружбы получили мэр французского Монпелье Филипп Сорель, советник президента Ливана Амаль абу Зейд, гендиректор аргентинского Театра Колон Мария Алькарас, предправления «Славянского культурного центра Татьяна Кузина, председатель Национального движения русофилов в Болгарии Николай Симеонов Малинов, почетные консулы России и другие.