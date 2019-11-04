В ночь с 4 на 5 ноября мосты в Петербурге разводиться не будут

В ночь с понедельника, 4 ноября, на вторник, 5 ноября, из-за празднования Дня народного единства в Петербурге не будут разводить мосты. Согласно п. 4.5 постановления городского правительства, разводка не проводится в нерабочие праздничные дни РФ, напоминают в СПб ГБУ «Мостотрест».

В другие дни мосты Петербурга по-прежнему разводятся по графику вплоть до окончания сезона навигации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что навигация 2019 года в Петербурге завершится не позднее 15 ноября. К этому же сроку в городе закончится разводка мостов. Дата спрогнозирована с учетом появления в водоемах первого льда, который ожидают ближе к концу ноября, сообщили в ФБУ «Администрация "Волго-Балт"».