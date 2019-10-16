В Петербурге назвали дату окончания разводки мостов

Навигация 2019 года в Петербурге завершится не позднее 15 ноября. К этому же сроку в городе закончится разводка мостов. Дата спрогнозирована с учетом появления в водоемах первого льда, который ожидают ближе к концу ноября, сообщили специалисты ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Согласно прогнозам, лед на Неве появится 24 ноября. За три дня до этого он покроет реки Свирь, Волхов и Великую, а также на озера Ильмень, Чудское и Псковское. На Водораздельном канале ледостав ожидается 12 ноября, на Верхней Шексне — 15 ноября, Белом озере — 17 ноября, Приладожских каналах — 20 ноября.

Напомним, что навигация по рекам и каналам Петербурга в этом году была открыта с 12 апреля. При этом мосты через Неву начали разводить еще с конца марта.