04 ноября, понедельник
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Фото: Christian Hartmann / Reuters

Надаль стал первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль занял первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он сместил с лидирующей позиции серба Новака Джоковича. Россиянин Даниил Медведев занимает четвертое место в рейтинге.

Рафаэль Надаль на прошлой неделе дошел до полуфинала «Мастерса» в Париже, но в итоге отказался от игры. Он объяснил, что сделал это по рекомендации врачей. Кроме того, он хочет подготовиться к турниру ATP.

Из десятки лидеров выбыл российский теннисист Карен Хачанов, в обновленном рейтинге он занимает 17-ю строчку вместо 8-й в прошлом рейтинге. Андрей Рублев ухудшил позиции на одну строчку. Он занимает 23 место.

Лидерами рейтинга АТР стали:

  1. Рафаэль Надаль (Испания);
  2. Новак Джокович (Сербия);
  3. Роджер Федерер (Швейцария);
  4. Даниил Медведев (Россия);
  5. Доминик Тим (Австрия);
  6. Стефанос Циципас (Греция);
  7. Александр Зверев (Германия);
  8. Маттео Берреттини (Италия);
  9. Роберто Баутиста Агут (Испания);
  10. Гаэль Монфис (Франция).
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