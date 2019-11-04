Надаль стал первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль занял первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он сместил с лидирующей позиции серба Новака Джоковича. Россиянин Даниил Медведев занимает четвертое место в рейтинге.

Рафаэль Надаль на прошлой неделе дошел до полуфинала «Мастерса» в Париже, но в итоге отказался от игры. Он объяснил, что сделал это по рекомендации врачей. Кроме того, он хочет подготовиться к турниру ATP.

Из десятки лидеров выбыл российский теннисист Карен Хачанов, в обновленном рейтинге он занимает 17-ю строчку вместо 8-й в прошлом рейтинге. Андрей Рублев ухудшил позиции на одну строчку. Он занимает 23 место.

Лидерами рейтинга АТР стали: