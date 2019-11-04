Косачев: перспективы возобновления межпарламентского диалога с США не просматриваются

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не видит перспектив возобновления межпарламентского диалога с США. По его мнению, Конгресс единодушно выступает против этого.
«Перспектива пока не просматривается. В Конгрессе практически единодушный антироссийский консенсус»,— сказал господин Косачев журналистам (цитата по ТАСС).
По его словам, российские парламентарии проводят встречи с американскими коллегами и обсуждают возобновление взаимодействия. Председатель комитета утверждает, что сторонников этой идеи в Конгрессе меньшинство.
Почему Россия и США обречены на сотрудничество в интервью “Ъ” рассказал бывший сенатор Сэм Нанн.
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