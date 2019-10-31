«Мы выкинули договоры в мусорное ведро, а риски остались»

В Вашингтоне отметили 30-летие Центра им. Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия (CNS). В ходе мероприятия ведущие американские и российские эксперты высказались за продолжение сотрудничества между Россией и США в этой сфере — несмотря на острые разногласия в других областях. Один из участников встречи — бывший сенатор Сэм Нанн рассказал корреспонденту “Ъ” Елене Черненко, чем должны заняться Москва и Вашингтон вместо поиска виноватых.

— Россия предлагает США переподтвердить заявление Михаила Горбачева и Рональда Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому ее нельзя развязывать. Считаете ли вы это предложение целесообразным?

— Я его поддерживаю, мне кажется, что такое заявление было бы очень важным. У того заявления был очень ясный посыл, оно просто констатировало факты, с которыми мы имеем дело. (Бывший глава Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, известный американский ученый.— “Ъ”) Зигфрид Хеккер сказал, что США и Россия «обречены на сотрудничество». И это так. Мы обладаем 90% ядерного оружия в мире. На нас лежит особая моральная ответственность — и не только за судьбы граждан наших двух стран, но и за глобальную безопасность. Поэтому я считаю, что заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей и ее нельзя развязывать, должно переподтверждаться. И в идеале не разово, а регулярно. Лидеры наших двух стран должны постоянно держать это в голове.

— Не преувеличивают ли опасность ядерной войны?

— Нет, не думаю, что опасность преувеличена. За последнее время появилось много новых факторов, которые увеличивают риски. Это и кибертехнологии, при помощи которых можно вмешаться в работу центров командования и управления вооружениями, а также систем раннего реагирования. И риски военных инцидентов, которые могут привести к эскалации. И многое другое. Уверен, что ни США, ни Россия не собираются преднамеренно наносить друг по другу ядерный удар, на такое мог бы решиться только сумасшедший. Но риски эскалации конфликта из-за инцидента, неправильного истолкования ситуации или ложной тревоги существенно увеличились.

— Кто, с вашей точки зрения, несет ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)?

— Власти США говорят, что Россия нарушила этот договор, а потому они из него вышли. Я американец и верю в эффективность наших разведывательных служб, поэтому склонен им доверять и в этом вопросе. С другой стороны, когда речь идет о нарушениях, то, с моей точки зрения, надо активизировать диалог, выкладывать доказательства на стол и делать все, чтобы договор сохранял силу. Жаль, что мы не пошли по пути модернизации договора, как не сделали это и с другими соглашениями. Например, с Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). А этот договор был важным для уменьшения рисков, которые никуда не делись. Другой пример — это Договор по противоракетной обороне. Его тоже можно было модернизировать. Но этого не стали делать, и теперь его нет. Надо было разобраться с нарушениями Договора о РСМД и обновить его. Но вместо этого мы просто выкинули эти договоры в мусорное ведро. А риски, которые они были призваны уменьшить, остались.

— Что вы думаете о российском предложении ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности?

— Нам надо разобраться с теми ракетами, которые русские якобы уже разместили на своей территории. Это принципиальный вопрос, поскольку власти США считают, что эти ракеты (крылатые ракеты наземного базирования 9М729.— “Ъ”) нарушали Договор о РСМД. Но в целом я поддерживаю идею моратория на размещение подобных ракет.

— Каковы ваши прогнозы относительно вероятности продления после 2021 года Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-З)?

— Считаю крайне важным, чтобы этого договор был продлен. Он предусматривает целый ряд двусторонних верификационных мер, а без них генералы с обеих сторон будут вынуждены исходить из наихудших оценок и сценариев. Ситуация станет значительно менее предсказуемой.

— Не настало ли время пересмотреть существующую архитектуру контроля над вооружениями?

— Мне кажется, настало время расширить понятие диалога. Надо положить все страхи, все озабоченности на стол переговоров. Мы не сможем заняться всеми сложными вопросами сразу. Но контроль над вооружениями надо перестать рассматривать как коллекцию договоров. Это процесс. И так к этому вопросу надо подходить. Сейчас технологии развиваются так быстро, что ни одна команда переговорщиков не успеет за ними. Чтобы выработать соглашение, раньше можно было пять-семь лет вести переговоры, но в нынешних реалиях это невозможно. Нам надо заняться модернизацией существующих соглашений, одновременно договариваясь о красных линиях в сферах, где таких договоров еще нет, например в киберпространстве. Надо подумать над тем, как увеличить время принятия решений (в случае предупреждения об атаке.— “Ъ”), которое все более уменьшается.

— Вы уже несколько десятилетий занимаетесь отношениями между Россией и США, в сфере нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями вы — легенда. Есть ли у вас понимание, почему у Москвы и Вашингтона не складывается с сотрудничеством, хотя, как вы говорите, они «обречены» на него?

— Обе наши страны допустили серьезные ошибки. В этом нет сомнения. Можно спросить о соотношении ошибок, 70:30 в пользу США или 70:30 в пользу России. Но как бы то ни было, результат таков, что обе наши страны теперь менее защищены, а ситуация в мире менее стабильна. Это означает, что мы движемся в неправильном направлении. Нам надо сесть за стол переговоров и, не пытаясь выяснить процентное соотношение вины, начать договариваться ради выживания всего мира.