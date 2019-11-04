Пентагон отрицает обстрел американского патруля в Сирии

Американские военные не попадали под артобстрел на северо-востоке Сирии, заявили в Центральном командовании (СЕНТКОМ) вооруженных сил США. Накануне, 3 ноября, руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил журналистам, что боевики Сирийской свободной армии, союзные Турции, обстреляли колонну американских военных, которые двигались по направлению к границе с Ираком.

По версии американской стороны, снаряды упали в километре от дороги, по которой шли военные. «Патрульные не попали (под обстрел.—“Ъ”)»,— заявили в пресс-службе СЕНТКОМ (цитата по ТАСС).

Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала на севере Сирии военную операцию «Источник мира». Целью наступления была объявлена очистка приграничной сирийской территории от «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана (признана в Турции террористической), и создание зоны безопасности к востоку от Евфрата. Операция вызвало беспокойство у ряда стран, в частности в ЕС и США.

22 октября президенты России и Турции провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулирование освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

Подробнее о ситуации в арабской республике — в материале “Ъ” «Сирию принуждают к миру».