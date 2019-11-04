«Чертаново» разгромило воронежский «Факел»

В 21-м туре Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» в гостях крупно уступил московскому клубу «Чертаново». На стадионе «Спортивный городок, Лужники» 500 зрителей увидели, как хозяева забили воронежцам четыре безответных гола. На 29-й минуте ворота «Факела» распечатал защитник Владимир Бартасевич, минуту спустя полузащитник Егор Рудковский удвоил счет. Третий мяч на 48-й минуте забил хавбек Леонид Герчиков, а на 58-й минуте точку в матче поставил нападающий Дмитрий Цыпченко.

Несмотря на поражение, «Факелу» удалось не опуститься снова на дно турнирной таблицы — клуб пока занимает 15-е место. «Обвинить своих ребят в нежелании бороться не могу, но "Чертаново" сильнее нас, поэтому так сложилось»,— заявил на послематчевой пресс-конференции тренер воронежского клуба Владимир Бесчастных. В следующем туре «Факел» отправится в гости к калининградской «Балтике» 9 ноября.

О том, как Владимир Бесчастных оказался в Воронеже, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Факел" в руки».

Александр Прытков