Иммунология

Целебные грибы

Для стимулирования иммунной системы необходимо есть грибы, заявляют ученые из Университета Гриффит (Австралия). Правда, для этого подходят не любые, а распространенные в основном в Китае и Японии — шиитаке, линьчжи и мейтаке. Исследования показали, что эти грибы богаты особыми веществами — бета-глюканами, которые человеческий организм не вырабатывает и потому принимает их за чужеродные агенты.

В результате иммунная система начинает активно вырабатывать антитела и цитокины — белки, которые противостоят воспалительным процессам в организме.

В ходе эксперимента также выяснилось, что эти вещества снижают уровень холестерина и регулируют уровень сахара в крови. «Что важно, бета-глюканы не вызывают побочных эффектов и не наносят вреда организму»,— говорит автор исследования Броди Маллард.

Технологии

Спрей-повязки

В скором времени лечебные повязки врачи смогут распылять прямо на раны. Разработку создали ученые из Технологического университета Монтаны (США), используя так называемый электроспиннинг. Это метод, который позволяет под действием электростатических сил производить тонкий слой полимерных волокон, в которые интегрированы лекарства. Но процедуры с использованием электрического тока небезопасны. А потому исследователи использовали для распыления волокон не электричество, а воздух, аналогично баллончику с краской. Спрей-повязки позволят снизить риск инфицирования и будут способствовать быстрому заживлению. «Новая технология особенно может быть востребована в отдаленных районах, где медицинская помощь малодоступна»,— говорит один из разработчиков Лейн Хьюстон.

Офтальмология

Ген близорукости

Фото: Westend61 / Getty Images

Новый тест для выявления детей с высоким риском развития близорукости разработали ученые из университетов Кардиффа и Бристоля (Великобритания). Проблемы со зрением, когда ребенок плохо видит вдали, сегодня легко выявляются и корректируются с помощью очков или контактных линз. Однако проблема в том, что это увеличивает риск развития таких заболеваний, как глаукома, катаракта и дегенеративные изменения сетчатки. Современные методы лечения могут замедлить прогрессирование близорукости. И генетический тест здесь как нельзя кстати. Ученые проанализировали генетические различия у более чем 700 тысяч человек, что позволило им получить данные для прогноза генетического риска развития близорукости. «Это поможет решить, когда следует начинать лечение. А ребенок получает фору, позволяющую предупредить серьезную потерю зрения»,— говорит соавтор исследования Джереми Гуггенхайм.

Опрос

В отпуск с аптечкой

Что может быть неприятнее болезни в отпуске? Только отсутствие нужного лекарства под рукой. С такой ситуацией сталкивается каждый третий на отдыхе. В основном путешествуют без аптечки молодые люди и мужчины. Женщины подходят к вопросам здоровья более ответственно.

Вот как распределились ответы на вопрос: берете ли вы в отпуск аптечку?

Диетология

Жиры против гриппа

Новый метод профилактики гриппа обнаружили ученые из Йельского университета. Это кетогенная безуглеводная диета, которая включает в себя мясо, рыбу, птицу и некрахмалистые овощи — продукты с высоким содержанием жиров и умеренным количеством белков. Мыши, инфицированные вирусом гриппа и придерживающиеся этой диеты, имели большую выживаемость по сравнению с сородичами, питавшимися углеводной пищей. Причина: специфические клетки иммунной системы — Т-клетки в легких. Они увеличивают выработку слизи из клеток дыхательных путей и таким образом могут эффективно задерживать размножение вируса. А усиливают активность этих клеток кетогенные продукты. «Так что правильная диета позволяет питать и иммунную систему для борьбы с гриппом»,— резюмирует соавтор исследования Виша Дип Диксит.

Физиология

Больное соображение

Даже легкое недомогание влияет на работоспособность мозга, утверждают ученые из Университета Бирмингема (Великобритания). К таким выводам они пришли, проведя эксперимент с несколькими десятками молодых людей. Чтобы сымитировать состояние воспаления, им ввели вакцину против брюшного тифа, вторая группа добровольцев получила плацебо. Затем всем измерили активность головного мозга. Те, у кого развивался воспалительный процесс, демонстрировали снижение когнитивных функций — концентрации внимания, скорости мышления и реакции, а также жаловались, что «голова как в тумане». Исследование доказывает, что от болеющего человека на работе мало проку, замечают исследователи.

Кардиология

Сердце не по росту

Фото: Science Photo Library / Getty Images

У высоких людей риск нарушений сердечного ритма выше, чем у имеющих средний рост, заявляют ученые из университета Пенсильвании (США). Речь идет о фибрилляции предсердий (мерцательная аритмия), которая характеризуется нерегулярным сердцебиением и увеличивает риск инсульта. К известным факторам риска развития фибрилляции — гипертонии, диабету, ожирению, возрасту — ученые добавили еще один, а именно рост. Проанализировав данные более 700 тысяч человек, исследователи обнаружили, что при среднем росте 170 см увеличение роста на каждые 10 см повышало риск фибрилляций на три процента. Эта взаимосвязь сохранялась даже после поправки на отсутствие других факторов риска. «Возможно, очень высоких пациентов следует включать в скрининг на риск фибрилляции предсердий»,— заключает автор исследования Майкл Левин.