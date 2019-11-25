Одинокий тополь, дерево-долгожитель

Последний из рощи

Знакомьтесь: тополь лавролистный, возраст — 173 года, местонахождение — калмыцкая степь, неподалеку от Элисты. Это дерево-долгожитель на минувшей неделе было признано победителем отечественного конкурса на дерево года. Причем оно уверенно обошло других претендентов: второе и третье место соответственно заняли сосна из Ивановской области (332 года) и дуб из Тамбова (221 год). Теперь россиянину предстоит защищать честь страны на общеевропейском конкурсе уникальных деревьев — есть и такой. Вообще России с уникальными деревьями повезло, а с 2010-го у нас еще действует особая программа: ученые ищут такие деревья и заносят их в реестр. Изучают все — от возраста дерева до легенд, связанных с ним. Ну, например, нынешний победитель, тополь из Калмыкии, посажен в 1846 году монахом Пурдаш-багши, который привез тополиные семена из Тибета (во время поездки к далай-ламе). Раньше на этом месте была целая роща, но до наших дней дожил только один из тополей, причем буддистами он считается священным. Кто еще в реестре? Долгожителей множество. И у каждого — своя история. Например, тюльпанное дерево из Краснодара, так называемое «дерево Раевского» (более 252 лет), по легенде, выросло из посоха пророка Мухаммеда. А дуб черешчатый из Ленинградской области видел Кутузова. Впрочем, Европе тоже есть чем гордиться: в прошлом году, к примеру, конкурс выиграло миндальное дерево с холмов города Печ (Венгрия), а среди других участников были липа Раудонского замка, дерево Люмменской Богородицы, липа свободы из Чехии и даже дерево-птица из Франции. В 2020-м конкуренция будет не меньше, но у нашего тополя шансы есть, осталось только постучать по дереву, чтобы не сглазить.

Кирилл Журенков