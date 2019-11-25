Ильсур Метшин, глава администрации Казани

В ООН из мэров

Ильсур Метшин стал первым российским мэром, который возглавил Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления. На этот пост претендовали также мэры Лиссабона, Барселоны и президент Ассоциации мэров Королевства Марокко. Но победил наш человек!

В комитет входят 323 тысячи городов и муниципалитетов со всего мира. Он служит площадкой для общения, обмена мнениями и практиками по развитию городов и состоит всего из 20 человек.

Казанский градоначальник был избран президентом комитета на VI конгрессе всемирной организации «Объединенные города и местные власти» в ЮАР, который прошел в середине ноября. Ильсур Метшин с 2006 года возглавляет Евразийское отделение организации, штаб-квартира которой находится в Казани. При нем столица Татарстана превратилась в один из центров международной активности: здесь проходили Универсиада, чемпионат мира по футболу, мировой чемпионат по профессиональному мастерству World Skills.

Мэр Казани считает, что участие в международных организациях ценно: «Мы, например, у Стамбула учимся организации транспортных потоков, в Баку изучаем опыт интеграции старой архитектуры в новое инфраструктурное пространство, в Сингапуре — систему образования. Другие города что-то черпают у Казани».

Валерия Ошеева