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Умер музыкант и композитор Владлен Неплох

Российский музыкант, педагог и композитор Владлен Неплох умер в возрасте 83 лет, сообщил театр имени В.Ф.Комиссаржевской на своей странице в «Вконтакте». Господин Неплох руководил в театре музыкальной частью.

«Дорогие друзья! С большой скорбью сообщаем, что сегодня скончался Владлен Шмеркович Неплох… Он был известным джазовым музыкантом, играл в петербургских оркестрах, в том числе и в знаменитом оркестре Вайнштейна»,— говорится в сообщении театра.

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