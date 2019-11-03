В Гонконге мужчина напал с ножом на людей и откусил ухо политику

В Гонконге после ссоры возле торгового центра мужчина напал с ножом на нескольких человек. Одному из них — представителю районного совета — он откусил ухо. Всего мужчина ранил четырех человек, сообщает South China Morning Post.

После этого на него напала толпа, пострадал еще один человек, который пытался защитить мужчину с ножом. По данным издания, перед тем как достать нож мужчина громко требовал освободить Тайвань.

A video showing a suspect behind a knife assault in Cityplaza allegedly attacking district councillor Andrew Chiu, before being subdued by others. Earlier, people had gathered at the Tai Koo mall for a human chain amid anti-government protests in Hong Kong.

Video: Karen Zhang pic.twitter.com/3rE8nin3kp — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) November 3, 2019

В Гонконге продолжаются протесты. Правоохранительным органам приходилось штурмовать несколько торговых центров. В районе Тхайкусин, где пострадал местный политик, полиция применила слезоточивый газ в ходе противостояния с демонстрантами, пишет Reuters. Сегодня сообщалось о задержании 200 участников протестов, в ходе этих акций полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Протесты начались из-за предложения правительства Гонконга внести поправки в закон об экстрадиции. В результате демонстраций власти отказались от этой инициативы. Теперь протестующие требуют перестать называть протесты 12 июня массовыми беспорядками, освободить задержанных участников акций и расследовать действия полиции.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Гонконг своих не сдает».