Двое фанатов «Зенита» арестованы за беспорядки на «Газпром Арене»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел несколько материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.3 ст.20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), после беспорядков, учиненных футбольными фанатами на матче «Зенит» – ЦСКА в субботу, 2 ноября.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, один из фанатов наказан административным арестом сроком на 8 суток за поджигание файеров. Свои действия он объяснил радостью после ответного гола «Зенита». Еще один поклонник петербургского клуба арестован на 5 суток за поджигание фанатского шарфа. При этом еще один фигурант в итоге был оправдан — полиция предполагала, что он бросил под ноги зрителей зажженную петарду, однако суд, ознакомившись с материалами дела и видеозаписями, подтверждения этому не нашел.

Напомним, что матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» – ЦСКА, состоявшийся на «Газпром Арене», завершился вничью 1:1.