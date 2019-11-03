«Зенит» в Петербурге сыграл вничью с ЦСКА

В матче 15-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА. Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась со счетом 1:1.

В самом конце первого тайма армейцы открыли счет усилиями Николы Влашича, отличившегося на 45-й минуте. В начале второго тайма ЦСКА остался в меньшинстве после удаления полузащитника Яки Бийола, что позволило «Зениту» на 73-й минуте сравнять счет — это сделал Александр Ерохин.

После первого круга чемпионата страны «Зенит» с 33 набранными очками остался на первой строчке в турнирной таблице. ЦСКА занимает пятое место.