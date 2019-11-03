МИД РФ назвал статью о проблемах американского атташе подлогом

Заметка газеты The New York Times о задержке вылета рейса с больным американским атташе из России из-за действий российской стороны является подлогом, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в МИДе заявили, что «за пять с половиной часов до первоначально намеченного времени взлета именно авиаперевозчик перенес отправление на один час позже».

Российская сторона сделала все, чтобы минимизировать задержку. В итоге самолет вылетел на пять минут раньше заявленного авиакомпанией времени. «Подобный материал — это скандал. Подлог в чистом виде»,— сказала госпожа Захарова.

Российские официальные лица в августе задержали эвакуацию из Москвы больного американского военного атташе в госпиталь в Германии, сообщала The New York Times со ссылкой на нескольких представителей администрации президента США, которые говорили на условиях анонимности. Дипломатические протоколы позволяют быстро эвакуировать дипломатов, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях. Но вылет самолета, отправленного для эвакуации атташе, был задержан на несколько часов без видимой причины, говорится в заметке.