Из-за землетрясений на Филиппинах погибли более 20 человек

На Филиппинах произошло два землетрясения, в результате которых погибли 22 человека, сообщает газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на данные совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий. Пострадавшими числятся 432 человека.

Из-за землетрясений повреждено около 30 тысяч объектов инфраструктуры. Среди них около тысячи школ, мостов, медицинских центров и дорог.

Землетрясения произошли в конце октября. Их магнитуда оценивалась в 6,6 и 6,5. В 2019 году при землетрясениях на Филиппинах в апреле и июле также погибли люди.