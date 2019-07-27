Восемь человек погибли в результате серии землетрясений на Филиппинах

За последние три часа у берегов Филиппин произошло три землетрясения магнитудой от 5,4 до 6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По меньшей мере 8 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает местное издание Rappler.

LOOK: Sta. Maria de Mayan church in Itbayat, Batanes after the magnitude 5.9 earthquake . #PrayForBatanes pic.twitter.com/zREsF2qK5A — Richard J. Gordon (@DickGordonDG) 27 июля 2019 г.

Многие люди еще спали, когда произошел первый сильный толчок около 4:15 утра (23:15 26 июля мск). Сильнее всего подземные толчки ощущались на острове Батан. Есть сообщения о разрушениях. Угроза цунами не объявлялась.

По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров.