Восемь человек погибли в результате серии землетрясений на Филиппинах

За последние три часа у берегов Филиппин произошло три землетрясения магнитудой от 5,4 до 6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По меньшей мере 8 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает местное издание Rappler.

LOOK: Sta. Maria de Mayan church in Itbayat, Batanes after the magnitude 5.9 earthquake . #PrayForBatanes pic.twitter.com/zREsF2qK5A