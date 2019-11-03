Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не ставит под сомнение членство Турции в НАТО, несмотря на операцию в Сирии. Ни в одной другой стране НАТО не случалось такого числа терактов, как в Турции, отметил он.

«Необходимо признать, что Турция — важный союзник НАТО. Анкара внесла значительный вклад в борьбу с ИГ (запрещено в России)»,— заявил господин Столтенберг в интервью Bild (цитата по Anadolu).

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции на севере Сирии на 120 часов при условии, что курдские формирования выйдут за демаркационную линию в 30 км. 22 октября переговоры с Турцией провела Россия. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Военные России и Турции приступили к совместному патрулированию территорий на севере Сирии.

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