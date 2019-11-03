В Энгельсе начался снос гарнизонного дома офицеров

Члены саратовских отделений союз архитекторов России и союз дизайнеров России исследовали гарнизонный дом офицеров в Энгельсе и не нашли причин для его сноса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил архитектор Евгений Спирин по итогам выезда на объект.

Напомним, здание 1935 года собираются сносить, а на его месте построить «точную копию».

Эксперты утверждают, что не заметили на объекте вертикальных трещин, говорящих о каких-либо необратимых деформациях фундамента, «что получило подтверждение при дальнейшем осмотре объекта». Подвал выполнен в монолитном железобетоне, как единое целое, перекрыт кессонированным железобетонным перекрытием, которое делают, строя метро, утверждает господин Спирин. Он предположил, что подвальное помещение проектировалось, как бомбоубежище. «Большая часть межэтажных перекрытий, вертикальных коммуникаций-лестниц выполнены в железобетоне, даже во вспомогательных помещениях сценической коробки. Часть перекрытий в комнатах, выходящих на главный фасад, выполнена по деревянным балкам, которые весьма легко заменить железобетонным перекрытием», - поясняет архитектор.

По его словам, конструкция кровли «в прекрасном состоянии»,

Евгений Спирин отметил частичные деформации в районе протечек кровли, отслоение штукатурки, не затрагивающее конструктив и другие повреждения, по его словам, «не влияющее на несущий остов и конструктив».

Подтопления подвале он оценил, как «техногенные, значит, устранимые».

«Разрушения только в зоне внутреннего двора, в месте одноэтажных пристроек. Здание и его несущие конструкции в прекрасном состоянии, есть небольшие фрагменты, требующие частичной замены, по фасаду. Правильная штукатурка, реставрация всей столярки, и Энгельс получит невероятного качества архитектурный объект», - заключил Евгений Спирин.

Он отметил, что 5 ноября всех членов правления саратовского отделения союза архитекторов, подписавших письмо о признании здания дома офицеров памятником, вызвали к вице-губернатору Александру Стрелюхину – «для каких целей – непонятно». Он добавил, что снос дома офицеров уже начался – снесены пристройка к спортзалу и одна из частей колоннады внутреннего дворика. По его словам, работы начались до выдачи соответствующего разрешения.

Марина Ковалева