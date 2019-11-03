03 ноября, воскресенье
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Офис Зеленского отрицает информацию о драке его главы с начальником СБУ

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко отрицает факт драки главы администрации Андрея Богдана и председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. По его словам, это фейк.

«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие»,— написал господин Тимошенко у себя в Facebook.

Информацию о драке распространил бывший руководитель пресс-службы СБУ, экс-советник министра МВД Станислав Речинский. По его словам, конфликт был связан с назначением начальника главного управления СБУ. Господин Речинский утверждал, что главе офиса Зеленского выбили зуб. В ответ господин Богдан написал ироничное сообщение, что в следующий раз «выпьет всю кровь» начальнику СБУ.

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