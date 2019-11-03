Глава офиса Зеленского иронично прокомментировал информацию о драке с главой СБУ

Бывший руководитель пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) и экс-советник министра МВД Станислав Речинский заявил в Facebook, что начальник СБУ Иван Баканов подрался с главой офиса президента Андреем Богданом. Глава администрации в ответном посте пошутил, что в следующий раз выпьет Ивану Баканову кровь.

По словам господина Речинского, в результате конфликта Андрею Богдану выбили зуб. Он утверждает, что причиной драки стало назначение начальника главного следственного управления СБУ. Руководитель офиса президента и глава СБУ якобы придерживались разных кандидатур.

«Баканов не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!» — написал господин Богдан у себя в Facebook. Он не подтвердил и не опроверг информацию.