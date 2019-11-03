В Смольном представили таблицу изменений городских транспортных маршрутов

Специалисты подведомственного комитету по транспорту СПб ГКУ «Организатор перевозок» разработали сводные таблицы с информацией о «коммерческих» маршрутах в разных районах Петербурга и их замене существующими или новыми «социальными» маршрутами. Сделано это в рамках подготовки к запланированной на лето 2020 год реформе городского пассажирского транспорта.

В представленной таблице жители Петербурга и гости города могут найти привычный для себя «коммерческий» маршрут и определиться, какими видами транспорта они смогут воспользоваться после 16 июля 2020 года, а также оценить, как изменится класс и количество транспортных средств на маршруте.

Таблицы доступны для скачивания на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках грядущей транспортной реформы в Петербурге планируют сократить более 200 коммерческих маршрутов.