В Петербурге планируют сократить более 200 коммерческих маршрутов

На сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» опубликована информация о планируемом сокращении коммерческих маршрутов в Петербурге и чем их предполагается заменить.

Маршрутки должны исчезнуть в городе с 16 июля будущего года.

На сайте учреждения опубликованы две таблицы, одна из которых представляет собой список из 68 коммерческих маршрутов, которые будут переведены в социальные. Второй список — маршруты которые предполагается закрыть. В перечне их более 200.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы. Предполагается, что на замену 271 «коммерческому» маршруту в городе откроется 97 новых «социальных» автобусных маршрутов. При этом на днях губернатор города Александр Беглов предложил новый подход к транспортной реформе — сосуществование модели работы с коммерческими перевозчиками, которые оперируют маршрутками, по регулируемым и нерегулируемым тарифам.