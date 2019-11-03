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Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа

В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика. Пассажиры в соцсетях сообщают об образовании очередей. На данный момент неисправность устранили.

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#внуково #аэропортВнуково #вылет #Москва #новости #topnews #news Во Внуково не работают транспортеры??, чтобы сдать багаж, надо стоять вот в этой толкучке и не факт, что твой багаж полетит именно с тобой?? На выдаче багажа скорее всего всё ещё сложнее. Народ истерит, возмущение нарастает, все недовольны, хотя это и понятно, устроили такое столпотворение... ?? Боюсь, что и вылеты задержатся, надолго... ??

Публикация от Надежда Маленко (@malenko_nadezhda)

«В 07:12 утра сломался из-за скачка напряжения Мосэнерго сортировщик багажа системы Wonderland. Это прием багажа на вылет»,— сообщил «РИА Новости» представитель Внуково.

Задержек рейсов из-за поломки ленты сортировки багажа не было. В пресс-службе утверждают, что неисправность повлияла только на прием багажа, выдача при этом продолжала работать.

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