Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа

В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика. Пассажиры в соцсетях сообщают об образовании очередей. На данный момент неисправность устранили.

«В 07:12 утра сломался из-за скачка напряжения Мосэнерго сортировщик багажа системы Wonderland. Это прием багажа на вылет»,— сообщил «РИА Новости» представитель Внуково.

Задержек рейсов из-за поломки ленты сортировки багажа не было. В пресс-службе утверждают, что неисправность повлияла только на прием багажа, выдача при этом продолжала работать.