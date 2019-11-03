Главные анонсы 4–10 ноября

4 ноября, понедельник

В России пройдут праздничные мероприятия в честь Дня народного единства.

В Бангкоке (Таиланд) пройдет Восточноазиатский саммит, в котором примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В Токио (Япония) сенаторы и депутаты Госдумы примут участие в заседании делегаций парламентов стран «большой двадцатки».

В Китае начнется визит президента Франции Эмманюэля Макрона.

В Париже состоится объявление лауреата Гонкуровской премии.

В Страсбурге (Франция) ЕСПЧ решит вопрос о пересмотре первого постановления о бытовом насилии в России.

5 ноября, вторник

В Москве пройдет визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха.

В Ереване суд рассмотрит дело экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране.

В США пройдет первое судебное заседание по делу экс-советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна, обвиняемого в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

6 ноября, среда

В Москве глава МИДа Сергей Лавров встретится со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

В Киеве пройдет заседание по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

7 ноября, четверг

В Москве на Красной площади пройдет торжественный марш в честь годовщины военного парада 1941 года.

В Омске, как ожидается, Владимир Путин примет участие в Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.

В Женеве Россия и США проведут заседание комиссии по стратегическим наступательным вооружениям.

В Хельсинки стартует хоккейный турнир «Кубок Карьяла», в первом матче сборная России сыграет с командой Финляндии.

8 ноября, пятница

В Берлине состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с госсекретарем США Майком Помпео.

9 ноября, суббота

В Германии пройдет празднование 30-летия падения Берлинской стены.

10 ноября, воскресенье

В Ереване начнется визит главы МИД России Сергея Лаврова.

В Румынии пройдут президентские выборы.

В Испании состоятся досрочные выборы в парламент.