Главные анонсы 4–10 ноября

4 ноября, понедельник
В России пройдут праздничные мероприятия в честь Дня народного единства.
В Бангкоке (Таиланд) пройдет Восточноазиатский саммит, в котором примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В Токио (Япония) сенаторы и депутаты Госдумы примут участие в заседании делегаций парламентов стран «большой двадцатки».
В Китае начнется визит президента Франции Эмманюэля Макрона.
В Париже состоится объявление лауреата Гонкуровской премии.
В Страсбурге (Франция) ЕСПЧ решит вопрос о пересмотре первого постановления о бытовом насилии в России.
5 ноября, вторник
В Москве пройдет визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха.
В Ереване суд рассмотрит дело экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране.
В США пройдет первое судебное заседание по делу экс-советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна, обвиняемого в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.
6 ноября, среда
В Москве глава МИДа Сергей Лавров встретится со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.
В Киеве пройдет заседание по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
7 ноября, четверг
В Москве на Красной площади пройдет торжественный марш в честь годовщины военного парада 1941 года.
В Омске, как ожидается, Владимир Путин примет участие в Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.
В Женеве Россия и США проведут заседание комиссии по стратегическим наступательным вооружениям.
В Хельсинки стартует хоккейный турнир «Кубок Карьяла», в первом матче сборная России сыграет с командой Финляндии.
8 ноября, пятница
В Берлине состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с госсекретарем США Майком Помпео.
9 ноября, суббота
В Германии пройдет празднование 30-летия падения Берлинской стены.
10 ноября, воскресенье
В Ереване начнется визит главы МИД России Сергея Лаврова.
В Румынии пройдут президентские выборы.
В Испании состоятся досрочные выборы в парламент.
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