Медведев: ЕАЭС стремится создать единое экономическое и гуманитарное пространство

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не стремится к присоединению новых членов, значительно важнее формирование единого экономического и гуманитарного пространства, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post, которое цитирует пресс-служба правительства. По словам российского премьера, члены ЕАЭС друг на друга не давят и не участвуют в торговых войнах.

«Каждая страна сама для себя решает, как и в чем сотрудничать с Евразийским союзом. В конечном счете формальное присоединение к ЕАЭС не так и важно. Для нас смысл Большого евразийского партнерства в другом. Речь идет о создании целого экономического и гуманитарного пространства, на котором люди смогут свободно общаться, торговать, путешествовать, открывать для себя новые возможности»,— сказал господин Медведев.

Премьер-министр сообщил об увеличении интереса к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом в тех или иных форматах. Он отметил стремление к общему финансовому рынку, координацию действий в борьбе с контрафактом, сотрудничество в сфере цифровых проектов.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Напомним, Дмитрий Медведев примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также Восточноазиатском саммите в Бангкоке, которые состоятся 3-4 ноября. Он выступит на саммите и проведет ряд двусторонних встреч.