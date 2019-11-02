МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

МЧС со ссылкой на данные синоптиков сообщило, что с 23:00 субботы, 2 ноября, ожидается усиление ветра в столице. Его порывы могут составить 12–17 м/с. Неблагоприятный прогноз сохранится на 3 ноября.

В связи с непогодой ведомство советует обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобилистам МЧС рекомендует парковаться вдали от слабо укрепленных конструкций.

В Москву к празднику 4 ноября вернется тепло. Оно продержится в столице минимум до середины следующей недели.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Атлантическое тепло сменит морозы».