«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» сыграли вничью с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча закончилась со счетом 1:1. Голы забили: Ерохин (73) — Влашич (45+1). На 54-й минуте матча армейцы остались вдесятером после удаления Бийола.

«Зенит» с 33 очками занимает 1 место в турнирной таблице. ЦСКА с 27-ю — 5-е. В следующем туре «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом». ЦСКА встретится с «Сочи».