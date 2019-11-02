Мусорные операторы не могут взыскать долги через суд из-за персональных данных

Региональные мусорные операторы не могут взыскать долги через суд, поскольку у них нет доступа к персональным данным ответчиков, сообщил РБК гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В ноябре 2018 года коммунальщиков обязали указывать персональные данные клиентов, чтобы выставлять корректные счета и взыскивать долги через суд (ФЗ № 451). Для этого операторам нужен доступ к сведениям паспортных столов о количестве проживающих, а также к информации собственника объекта, и с этим у них возникают проблемы.

«Теперь, чтобы запустить судебную процедуру для взыскания долгов, нужны дополнительные данные. Легальной возможности их получить нет»,— сказал господин Буцаев. Он также заявил, расходы на судебное разбирательство как правило будут больше самого долга, даже если взыскать выплаты за год.

Издание отмечает, что июне этого года в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому организации ЖКХ смогут запрашивать персональные данные о потребителях у госорганов и управляющих организаций. В законопроекте говорится, что предоставление таких сведений не предполагает согласия клиента.

О том, с какими сложностями сталкиваются мусорные операторы, читайте в материале “Ъ FM”.