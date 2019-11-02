Российский онлайн-рекрутер HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в разных городах. По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45 288 руб.
Подборка «дорогих» вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб. Заканчивается — от 100 тыс. руб. Самая высокооплачиваемая вакансия — «ведущий iOS разработчик» — Москва, от 300 тыс. руб. до вычета налогов.
Пятерка самых «дорогих» вакансий:
Среди упоминаемых профессий — часовой мастер (от 150 тыс. руб.), водитель категории Е (от 100 тыс. руб.) и шеф-повар (от 100 тыс. руб.).
Ранее Минтруд назвал самые высокооплачиваемые вакансии России. Согласно его данным, наиболее высокооплачиваемой вакансией является позиция механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.
просмотров: 337732
просмотров: 238718
просмотров: 128683
просмотров: 119092
просмотров: 108987