Российский онлайн-рекрутер HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в разных городах. По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45 288 руб.

Подборка «дорогих» вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб. Заканчивается — от 100 тыс. руб. Самая высокооплачиваемая вакансия — «ведущий iOS разработчик» — Москва, от 300 тыс. руб. до вычета налогов.

Пятерка самых «дорогих» вакансий:

Разработчик интеграционных решений (Москва, от 230 тыс. руб. до вычета налогов). Директор по управлению персоналом в IT-компанию (Москва, от 200 тыс. руб. после вычета налогов). Руководитель направления стратегического маркетинга (Санкт-Петербург, от 180 тыс. руб. после вычета налогов). Senior Go Developer (Санкт-Петербург, от 180 тыс. руб. после вычета налогов). Внутренний аудитор (Санкт-Петербург, от 170 тыс. руб. после вычета налогов).

Среди упоминаемых профессий — часовой мастер (от 150 тыс. руб.), водитель категории Е (от 100 тыс. руб.) и шеф-повар (от 100 тыс. руб.).

Ранее Минтруд назвал самые высокооплачиваемые вакансии России. Согласно его данным, наиболее высокооплачиваемой вакансией является позиция механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.