В Сирии на границе с Турцией при взрыве погибли 10 человек

В результате взрыва на рынке в сирийском городе Телль-Абьяд, расположенном на границе с Турцией, погибли 10 человек, ранения получили более 30, передает Reuters.

Правозащитники говорят, что среди погибших и раненых как мирные жители, так и бойцы протурецких военизированных формирований. По их данным, взорвался автомобиль. Турецкие СМИ считают, что взорвалась бомба. В Минобороны Турции в атаке подозревают курдские Отряды народной самообороны.

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции на севере Сирии на 120 часов при условии, что курдские формирования выйдут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. 22 октября переговоры с Турцией провела Россия. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Военные России и Турции приступили к совместному патрулированию территорий на севере Сирии.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Сирию принуждают к миру».